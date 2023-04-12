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Среда 12 апреля

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Юлия Барановская поддержала будущих контрактников

Юлия Барановская поддержала будущих контрактников
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Телеведущая оценила организацию отбора на военную службу.

Телеведущая Юлия Барановская посетила пункт отбора на военную службу в Москве. Она поддержала тех, кто отправляется на выполнение боевых задач.

Барановская призналась, что пункт отбора произвел на нее позитивное впечатление. Телеведущая отметила хорошую организацию работы, отзывчивость сотрудников и их готовность помочь, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По ее словам, на оформление документов уходит менее четырех часов. Это заменяет посещение многочисленных инстанций, подчеркнула Барановская.

"Все четко, быстро и очень организованно. Огромное количество людей, которые готовы помочь всем тем, кто принял решение подписать контракт и пойти помогать своей Родине", – поделилась телеведущая.

Барановская пожелала будущим контрактникам серьезно отнестись к подготовке и обучению. Телеведущая отметила, что некоторые из добровольцев не проходили срочную службу. Важно слушать и выполнять приказы командиров, сказала она.

Фото: пресс-служба

Единый пункт отбора ранее посетили заслуженные артисты России Ирина Апексимова и Сергей Векслер. Они высоко оценили организацию работы центра.

Пункт расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о службе по контракту можно получить по телефону горячей линии 117 и на портале mos.ru.

В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот @MskContract_bot для желающих пойти служить по контракту. Виртуальный помощник ответит на вопросы о выплатах и льготах для бойцов и членов их семей.

12 апреля 2023, 13:59
Фото: пресс-служба
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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