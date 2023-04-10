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Заслуженный артист РФ Сергей Векслер встретился с будущими контрактниками в пункте отбора

Заслуженный артист РФ Сергей Векслер встретился с будущими контрактниками в пункте отбора
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Актер поддержал военнослужащих.

Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Актер театра и кино поддержал тех, кто отправляется на выполнение боевых задач.

Пункт отбора произвел на артиста хорошее впечатление. Векслер отметил организованность работы и хорошую обстановку.

"То, что я видел, мне кажется, очень достойно. Спокойно, красиво, все организованно", – приводит слова актера Агентство городских новостей "Москва".

Единый пункт отбора на службу по контракту открылся 3 апреля. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Фото: пресс-служба

Необходимую информацию о работе пункта и условиях службы по контракту можно получить по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Военнослужащим и членам их семей доступны льготы, меры социальной поддержки, выплаты и прочее.

В мессенджере "Телеграм" 4 апреля заработал чат-бот для желающих служить по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot ответит на интересующие вопросы.

10 апреля 2023, 15:17
Фото: пресс-служба
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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