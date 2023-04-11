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Как волонтеры помогают в пункте отбора на военную службу по контракту

Как волонтеры помогают в пункте отбора на военную службу по контракту
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Добровольцы помогают желающим пройти отбор для службы по контракту.

Волонтеры центров отбора помогают желающим служить по контракту корректно заполнить документы, отсканировать их и подать заявку. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

"Мне приятно быть частью этого большого дела, ведь это очень важно для нашей страны и людей, которые проявляют желание в помощи и защите нашей Родины, — поделилась Мария", – сказала доброволец по имени Мария.

В начале апреля в Москве открылся единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Пункт отбора накануне посетил заслуженный артист России Сергей Векслер. Он отметил организованность работы центра и хорошую обстановку.

Информацию о работе пункта и условиях службы по контракту можно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. Военнослужащим и членам их семей доступны различные выплаты и меры социальной поддержки.

Для желающих служить по контракту действует чат-бот @MskContract_bot в мессенджере "Телеграм". Он ответит на интересующие вопросы.

11 апреля 2023, 12:12
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
"Вечерняя Москва"✓ Надежный источник

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