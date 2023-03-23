Москвичи выберут в "Активном гражданине" самую красивую из новых станций БКЛ – Собянин

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Четверг 23 марта

12:00"Королевский образ жизни": названа стоимость дворца Волочковой 11:40"В больницу": Сорвавшая концерт из-за проблем со здоровьем МакSим оказалась на грани смерти 11:40"Купила твоего адвоката": скандал Тодоренко из-за книги разгорелся с новой силой 11:20Куда теперь? Вышвырнутый из Британии принц Гарри нарвался на депортацию из США 11:00"Задал себе страшный вопрос": пропавший с радаров Шифрин сообщил о своем бегстве 10:40"Была "удобной": публично опозорившая мать Бородина оправдалась за поведение 10:2040% отказов: эксперты выявили проблему в новостройках Москвы 10:00"Требует жертв": сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли 09:40"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы 09:20"Травма нерва": стали известны последствия пластики перекошенной Успенской 09:00Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире 08:40На человека упала сосулька: как оказать первую помощь 08:20Невролог дал советы по профилактике деменции 08:00Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние 06:08Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор 04:15Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси 02:08"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах 00:01Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта 21:40"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт 20:46"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник 20:03На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе 19:40"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом 19:20"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье 19:00"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров 18:40Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой 18:20"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь 18:00"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем 17:40"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу 17:20Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн 17:00ФНС массово проверяет арендные квартиры 16:40"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности 16:20Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограммов, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичи выберут в "Активном гражданине" самую красивую из новых станций БКЛ – Собянин

Москвичи выберут в "Активном гражданине" самую красивую из новых станций БКЛ – Собянин
49

Проголосовать можно сразу за несколько станций.

На портале "Активный гражданин" стартует голосование за самую красивую из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На выбор пользователей портала представлено девять станций: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Каждая из станций имеет свои особенности. Так, светящиеся арки на "Рижской" символизируют въездные ворота в Москву, панели на "Варшавской" имитируют городские огни, а напоминающий ткацкий станок потолок на "Текстильщиках" отсылает к истории одноименного района.

Участники голосования могут выбрать до трех станций, уточнил мэр.

Полное открытие Большой кольцевой линии состоялось 1 марта. Пассажиры экономят на передвижениях по городу до 45 минут. Ввод нового пересадочного контура улучшит транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области.

23 марта 2023, 11:58
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Собянин: Время ожидания на станциях БКЛ сократилось до 1,5–2 минут в часы пик

Экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 35-45 минут – Собянин
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"
Победители получат уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки.

Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор

Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор
Богатое убранство храма – как пир во время чумы.

Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта

Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта
Традиции и приметы.

Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов
Проект обсуждали с местными жителями, активистами и депутатами.

"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими

"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими
Дети – цветы жизни, но с подвохом.

Выбор читателей

22/03СрдВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 21/03Втр"Кощунство и издевательство": всплыло тайное сообщение Пугачевой Путину 21/03ВтрПристроился сзади: Сбросившая одежду Волочкова отдалась мужику под камерами 21/03Втр"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери 21/03Втр"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец 22/03СрдБывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях