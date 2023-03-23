Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации"

Победители получат уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки.



Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" позволяет найти решения для бизнеса и города. О старте проекта сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что участвовать в конкурсе могут IT-специалисты из любой точки мира в возрасте 18 и более лет. Организаторы проекта увеличили призовой фонд в два раза – с 20 до 40 миллионов рублей.

Победитель получит миллион рублей. За второе место предусмотрено 600 тысяч рублей, за третье – 400 тысяч.

Оценивать работу конкурсантов будут представители столичных департаментов и крупных компаний. Регистрация на сайте конкурса продлится до 21 мая.

Конкурсантам предложат решить актуальные задачи – например, создать для столичного Комитета по туризму рекомендательный сервис формирования турпакетов. Также участники разработают оптимальные маршруты инкассации платежных терминалов.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" проводится с 2019 года. В нем приняли участие около 16 тысяч человек из России и 30 стран мира. Они создали 700 цифровых решений для Москвы.