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Собянин: Пассажиров БКЛ будут перевозить около 100 современных российских поездов "Москва-2020"

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Впервые инновационный поезд вышел на линию в 2020 году.

После полного открытия Большой кольцевой линии (БКЛ) на ней будут курсировать 100 поездов "Москва-2020". Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что это сделает поездки по большому метрокольцу быстрее и комфортнее.

Вагоны поезда "Москва-2020" оборудованы широкими дверными проемами, USB-зарядками у сидений, информационными дисплеями, подсветками в цвет линий и системой обеззараживания воздуха, написал Собянин.

Полное открытие Большой кольцевой линии состоялось 1 марта. Длина БКЛ составляет 70 километров, на ней расположена 31 станция. Это один из крупнейших проектов метростроения в мире.

1 марта 2023, 16:40
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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