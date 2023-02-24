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Общество
Мира без справедливости быть не может

Мира без справедливости быть не может

Предупреждение и наказание – две четких цели Конвенции о преступлении геноцида – никогда не следует рассматривать отдельно друг от друга. Именно это стало основным посылом Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года, когда за день до принятия Всеобщей декларации прав человека была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Тогда, 75 лет назад, когда человечество узнало всю правду о зверствах, творившихся нацистской Германией, международная общественность была единодушна: необходимо сделать всё возможное для того, чтобы ужасные преступления Второй мировой войны никогда больше не повторились.
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В первый раз Конвенция была применена в 1990-х, в судебных процессах, последовавших за конфликтами в Руанде и на Балканах – это подтверждало неотъемлемую обязанность государств привлекать индивидов к ответственности за преступление геноцида, равно как и за другие преступления, совершенные во время вооруженного конфликта.

Однако до Руанды и до Балкан была трагедия Ходжалы, небольшого городка с населением в 7000 человек в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь располагался единственный гражданский аэропорт в регионе, поэтому Ходжалы являлся важным коммуникационным центром. В октябре 1991 года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение; единственным средством связи остались вертолеты. Вскоре была перерезана и эта нить: после того как 28 января 1992 года над городом Шуша был сбит азербайджанский гражданский вертолет, в результате чего погибли более 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992 года город существовал без электричества. Ходжалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР захватили Ходжалы. После начала штурма около 2500 жителей, остававшихся в городе к той трагической ночи, попытались покинуть его. Но не всем удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории – города Агдам: люди погибли от пуль, попали в плен, многие умерли от обморожений.

Несомненно, Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой страницей армяно-азербайджанского конфликта. По данным Баку, в результате штурма и взятия города были убиты 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, почти 500 человек были ранены. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники; судьба 150 остается неизвестной. Город был стерт с лица земли.

События в Ходжалы произошли в период, когда бывший президент Республики Армения Серж Саргсян возглавлял "Комитет сил самообороны" незаконного сепаратистского режима, поэтому многие воспринимают его воспоминания как важнейшие свидетельства.

Британский журналист Томас де Ваал в своей книге "Чёрный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной" (Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War (New York and London, 2003), пишет, что Серж Саргсян, отвечая на вопрос, сожалеет ли он о смерти сотен людей, сказал, что "совершенно ни о чем не жалеет", поскольку "такие потрясения необходимы, даже если это стоит тысяч жизней".

С точки зрения Баку, идеологическая составляющая очень важна, потому что она показывает направленность умысла: действительно ли происходил захват территории, или же шло уничтожение по этническому признаку.

С 9 декабря 1948 года, когда была принята Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, прошло уже много лет, однако то зло, для борьбы с которым создавалась эта Конвенция, оказалось очень живучим. Именно поэтому так важно наказать виновных в ненависти ко всем другим народам, виновных в слепой вере в свою исключительность, виновных в массовых убийствах по этническому признаку.

Не может быть мира без справедливости – именно по этой причине гарантия того, что лица, совершившие военные преступления и геноцид, будут привлечены к ответственности, должна содействовать формированию долгосрочного мира на Южном Кавказе. Особенно в контексте трехстороннего соглашение о прекращении войны, заключенном между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России от 10 ноября 2020 года, в котором указывалось, что в регион будут направлены российские миротворцы, а армянские военные полностью покинут территорию Азербайджана.

Фото: Википедия
Автор: 24 февраля 2023, 11:00

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