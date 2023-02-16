Собянин рассказал о красочной программе фестиваля "Московская масленица"

Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках в центре и других районах, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Кафе и рестораны приготовили для посетителей большой выбор блюд. В торговых шале представят свыше 30 видов сыров, около 50 типов рыбных деликатесов, мясные угощения, отметил мэр.

Гости фестиваля смогут отведать традиционные русские блины, удмуртские табани, мордовские пачаты, а также тыквенные, свекольные сырные и другие виды. Всего – более 50 вариаций лакомства.

По словам Собянина, каждый гость фестиваля может научиться готовить блины. Пройдет более двух тысяч мастер-классов и 250 кулинарных шоу. Специальная программа подготовлена для маленьких посетителей.

В рамках культурной программы выступят народные ансамбли и казачьи хоры. Кроме того, на 19 площадках фестиваля будут работать ледовые катки с пунктами проката.

Собянин сообщил, что в специальных шале можно будет передать подарки для участников специальной операции. На мастер-классах в День защитника Отечества посетители фестиваля смогут создать открытки и написать письма для бойцов.

"Приглашаю вас, друзья, на фестивальные площадки в центре и округах. Пусть наступление весны принесет вам радость и добро",– написал мэр.

В 2023 году туристический поток в столицу вырос до 17,9 миллиона человек. Это на миллион больше, чем в 2021-м, сообщил ранее градоначальник.

Поступления от туризма в городской бюджет увеличились до 120,4 миллиарда рублей. На эти деньги можно построить 40 школ и детских садов и запустить две тысячи электробусов, отметил мэр.