Собянин: Школьники смогут получить дополнительные баллы для поступления в вузы

Ученики могут проверить навыки на демонстрационном экзамене.



Получить дополнительные баллы при поступлении в вузы можно при сдаче демонстрационного экзамена. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, проверить навыки могут ученики 12-18 лет, которые ходят на занятия по программам углубленного уровня. Регистрация доступна до 14 января.

Экзамен пройдет в два этапа. В январе и феврале на образовательной платформе Moodle состоится дистанционный этап.

"Например, по компетенции "Разработка настольных приложений" надо решить задачи по информатике, продумать и создать компьютерную программу c графическим интерфейсом", – отметил Собянин.

Очный этап продлится с марта по май на площадках вузов. Участникам предстоит решить задачи по электронике и программированию, создать эскизный дизайн-проект.

Информация о вузах-партнерах, компетенциях и условиях экзамена доступна на сайте образовательного комплекса "Воробьёвы горы", добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в проектах профессиональной навигации приняли участие более 1,3 миллиона школьников. Большой популярностью пользуются площадки профнавигационной экосистемы в детских технопарках и инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ.