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МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении

МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении
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На оказание услуг по ОМС заложено 1,8 триллиона рублей.

Московская городская дума (МГД) в ходе заседания 22 ноября приняла закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

В следующем году планируемые доходы бюджета фонда составят 454 миллиарда рублей, столько же – расходы. Основным источником поступлений станет субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Главной статьей расходов станет финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Также запланированы расходы на помощь москвичам на территории других регионов.

Суммарно на оказание медуслуг Москва направит в ближайшие три года 1,8 триллиона руб. Часть средств пойдет на высокотехнологичную помощь, включая операции с использованием робототехники и другие процедуры, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова напомнила, что в 2024 году на программу "Столичное здравоохранение" выделят более 593 миллиардов рублей. Также средства направят на строительство корпусов больниц и капитальный ремонт приемных отделений стационаров.

Мосгордума 22 ноября начала рассмотрение бюджета столицы на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. 50% средств направят на социальную поддержку горожан.

22 ноября 2023, 18:22
Фото: mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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