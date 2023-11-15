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Среда 15 ноября

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Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам
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В этом году контракт подписали более 22 тысяч человек.

По поручению президента Москва содействует Минобороны в комплектовании Вооруженных сил. В столице после начала спецоперации контракты подписали около 47 тысяч человек, в этом году – 22 тысячи.

"Таким образом, мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что на улице Яблочкова работает Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Сотрудники помогают оформить документы и пройти медосмотор.

Заявку можно оставить на портале mos.ru, по телефону 117 и в чат-боте. Там же доступна вся информация о службе по контракте и мерах поддержки семей бойцов.

Собянин отметил, что Москва поддерживает контрактников и членов их семей юридически и психологически, помогает в реабилитации, поиске работы и переобучении. Мэр поблагодарил всех, кто решил вступить в Вооруженные силы.

В столице уже несколько месяцев действует Центр амбулаторной медицинской помощи для участников спецоперации. С каждым пациентом работают по индивидуальному плану. Особое внимание уделяют психологической помощи и реабилитации бойцов.

15 ноября 2023, 15:07
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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