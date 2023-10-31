Собянин заявил, что до конца года вдоль магистралей высадят 4 тысячи деревьев

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Вторник 31 октября

15:43SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства 14:45Он мужик или кто?! Главная сваха России Гузеева опозорила жениха в эфире "Давай поженимся!" 13:43Неожиданную причину ухода 54-летней звезды "Друзей" предали огласке 12:38Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой 11:49Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса 11:33Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой 10:35Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга 10:19Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ 09:55Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну 09:31Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное 08:05Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа? 06:15В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения 04:05А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы 02:09Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне 00:08Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков зодиака 22:38Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента 22:16Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка 21:48Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова 21:13И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино 20:57Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 20:49В истории со скандальным снимком Волочковой поставлена точка: будет ли наказание 20:12Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу 19:4564-летняя Гузеева утешила Шаляпина на глазах у россиян 19:18Молодящаяся Лолита рассказала правду о романе с 26-летним коллегой 18:48Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение 18:20"Мне очень нужна сцена": еще одна российская актриса хочет стать певицей 17:54Скрывала 6 лет: потерявшая ребенка Захарова предъявила публике маленькую дочь 17:25Не улетела с мужем: Пугачеву без парика заметили в израильском магазине 17:14У кардиохирурга: что на самом деле случилось с попавшим в больницу Киркоровым 16:50Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим 16:17Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются 15:50"Пропал смысл жизни": актриса Хитяева делится подробностями страшной трагедии 15:30"Была плохой мамой, но исправилась": Барановская обратилась к россиянам 14:53Просто космос: бывший муж Пересильд погряз в финансовых трудностях 14:29В чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 14:10Безрукова выгнала из дома назойливую соседку 13:35Звезда сериала "Папины дочки" застряла на трамвайных путях: все подробности 13:30Появились данные о разрыве Панина с дочерью из-за алкоголя 12:4191-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь 12:03Дожили: Пугачеву и Галкина* стирают из истории России 11:49Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки: вот что она сказала 11:37Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию 11:14Россия прощается с заслуженной артисткой 30 октября 10:33Скрыть не получится: в семье Валерии и Пригожина назрела драма 09:53Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 09:22Это счастье: юный фаворит Киркорова готовится стать отцом 08:32Откровения разведенной Бледанс об интимной близости без любви 08:21Буйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 08:13Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть? 06:08Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин заявил, что до конца года вдоль магистралей высадят 4 тысячи деревьев

Собянин заявил, что до конца года вдоль магистралей высадят 4 тысячи деревьев
115

Новые деревья появятся на Нахимовском проспекте, Рублевском шоссе и других транспортных артериях.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах по высадке деревьев до конца текущего года. По словам градоначальника, в ближайшие месяцы новые зеленые насаждения украсят 12 магистралей столицы.

Планируется высадить более четырех тысяч взрослых деревьев. В основном это липы, которые неприхотливы и устойчивы к неблагоприятеным погодным условиям. Также на магистралях появятся декоративные яблони и клены, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях московского климата.

Больше всего деревьев высадят на Нахимовском проспекте и Рублевском шоссе. В общей сложности там появится почти две тысячи лип, вязов и декоративных яблонь.

На Севатопольском проспекте высадят 560 взрослых деревьев, на Волгоградском проспекте – 390, на Можайском шоссе – около 300.

Собянин напомнил, что несколько лет назад реализовано несколько проектов по озеленению московских улиц. В 2016 году на Тверскую улицу вернули липы. Деревья высадили на Садовом кольце, Новом Арбате, Якиманке.

В 2021 году прошло озеленение Алтуфьевского шоссе. В 2022-м деревья-крупномеры появились на Ярославском, Аминьевском, Щелковском шоссе, Ленинском проспекте, улице Лобачевского и других магистралях.

Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства у 10 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ): "Аминьевская", "Марьина Роща", "Новаторская", "Проспект Вернадского" и других. Там появились зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

31 октября 2023, 15:03
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: На форуме "Россия" Москва покажет инновационные проекты для регионов

Собянин: На форуме "Россия" Москва покажет инновационные проекты для регионов
Международная выставка-форум откроется 4 ноября на ВДНХ. В рамках выставки-форума продемонстрируют достижения России в науке, промышленности, строительстве, транспорте, культуре и других сферах.

В парке "Яуза" создали игровые, спортивные площадки и видовые зоны – Собянин

В парке "Яуза" создали игровые, спортивные площадки и видовые зоны – Собянин
Благоустройство завершено на 90%. В Москве продолжается благоустройство парка "Яуза".

Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником
Спортсменов в Москве готовят 3,5 тысячи тренеров. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных тренеров с профессиональным праздником.

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе
В современном мире, огромном потоке информации и цифровизации важно успевать быть актуальным, увеличивать скорость генерации идей, развивать креативное мышление. Клиенты ждут кто их удивит первым, и целью любого бизнеса становится создать продукт который еще не предлагает конкурент. Развитие креативности и уникальности в создании инноваций становится массовым трендом, который легко подхватили женщины, с присущей им легкостью, талантами, творческим подходом и интуицией. Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные
Мэр попросил автомобилистов быть внимательнее на дороге. Синоптики прогнозируют сохранение непогоды в Москве в выходные дни.

Выбор читателей

30/10ПндТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода 30/10ПндБуйнов объяснил изгнание Пугачевой решением "совета старейших" 30/10ПндРаскрыт секрет богатства Алины Кабаевой 30/10ПндВ чем сила, брат? Сухоруков заявил об эмиграции 29/10ВскSHAMAN уже все: корону русского патриота срывает Даня Милохин 31/10ВтрГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой