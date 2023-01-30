День Преподобного Антония: приметы и традиции 30 января

Что нельзя делать в народный праздник Антон Перезимник.

30 января 2023 года православные верующие вспоминают преподобного Антония Великого, родившегося в 251 году н. э. в Египте в семье богатых и благородных родителей. Он является основателем отшельнического монашества. В народном же календаре этот день называют Антоном Перезимником. Якобы к этому моменту прошла лишь половина зимы.

Традиции

В этот праздник хозяйки занимались выпечкой колобков. Хлебом угощали детвору. Это делали для того, чтобы приблизить весну, поскольку выпечка символизировала солнце. А еще на Антония Перезимника пугали нечистую силу следующим образом: человек, вышедший из дома первым, должен пройти к воротам/крыльцу, повернувшись к ним спиной, то есть пятками вперед. Якобы из-за этого нечистая сила испугается и не станет входить в жилище.

Что нельзя делать 30 января

Приметы

В День Преподобного Антония нельзя давать в долг крупную сумму денег. Если нарушить запрет, год будет неудачным. Также не стоит разрезать хлеб на две части, ведь его считают символом солнца. В противном случае весна наступит нескоро, верили предки. Кроме того, на Антония Перезимника запрещается вязать и вышивать. Занявшись этим, дети якобы станут болеть.

Весна наступит скоро, если в этот праздник наблюдается оттепель. Если солнце показалось лишь в полдень, также стоит ждать скорейшего потепления. Облачная погода ночью предупреждает о хорошем урожае. Если же день просто ясный и нет ветра, начнутся морозы.