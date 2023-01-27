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День Святой Нины: народные приметы и запреты 27 января

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Святая Нина крестила Грузию.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Святая Нина родилась в Каппадокии. Ее жите относит нас к рубежу третьего и четвертого веков. Ее родители происходили из знатных христианских родов. Предание гласит, что равноапостольная долго молилась Богородицы и заслужила благословление. Дева Мария вручила ей крест на виноградной лозы и направила на служение в Иверию (современная Грузия).

Под покровительством Богородицы Святая Нина совершила много чудес. В частности, она исцелила царицу Нану, которая впоследствии приняла учения Христа. Равноапостольная почитается православными церквями, однако особую роль она играет для ГПЦ, будучи крестительницей Грузии.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Во время православного праздника запрещается долго спать или предаваться отдыху, оставив дела. Есть поветрие, что равноапостольная может наказать лентяев. В народе говорили, что в День Святой Нины нельзя ссориться с родными, оскорблять их и сплетничать о них. Считалось, что нечистая сила может прилететь в дом, услышав громкие звуки, поэтому любой шум и крики были под запретом 27 января.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси в день памяти святой возникли свои особые традиции. Было принято уделять особое внимание домашней скотине. Наши предки убирали хлев и благодарили животных за службу. Так и зародилась традиция заниматься генеральной уборкой 27 января. А еще стоит обратить внимание на деревья. Есть такая примета: если ветки покрыты инеем, значит идет теплая погода.

27 января 2023, 00:08
Фото: pixabay.com
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