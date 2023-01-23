Собянин: Более 30 тысяч рабочих мест создали в метрополитене за 10 лет

За 10 лет в столичной подземке появилось 31,2 тысячи рабочих мест, уточнил Собянин. На создание новых вакансий влияет активное строительство инфраструктуры метро, написал мэр в своем телеграм-канале.
В последние годы наиболее популярными профессиями стали машинист электропоезда, дежурный на станции, водитель трамвая, слесарь-электрик по ремонту электроборудования. Также москвичи часто устраиваются электромеханиками, монтерами и обходчиками путей, электромонтерами тяговой подстанции и тоннельными рабочими.
Набор специалистов в метрополитен продолжается. Узнать о вакансиях можно в центрах подбора персонала, на сайте столичной подземки или при помощи чат-бота Александры.
В декабре 2022 года Сергей Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии. Мэр провел технический пуск на участке между станциями "Каширская" и "Нижегородская". В ближайшее время поезда поедут с пассажирами.
Длина большого метрокольца – более 70 километров. На линии построили 31 станцию. Благодаря БКЛ значительно сократилось время передвижения по городу, у пассажиров появились новые маршруты и пересадки на другие ветки подземки и Московские центральные диаметры (МЦД).
В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию участка Солнцевской линии до аэропорта Внуково. Новые станции откроют в районах Лианозово и Северный.
Продолжится реализация перспективных проектов – Троицкой и Рублево-Архангельской линии. С 2024 года их начнут поэтапно открывать для пассажиров.
Сеть Московского метрополитена за последние 11 лет выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.