Григорьев день: православный праздник 23 января

История
Григорий Богослов стал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городе Сасима.
Вместе с братом Василием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинения был отправлен в Анкиру и низложен в сане.
До конца жизни Григорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался великодушием, терпением и миролюбием.
Традиции и приметы
23 января на Руси начинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовка календаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зерно оставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.
Следили и за погодой:
Если на стоге снега лежит иней — лето будет сырым.
Безоблачное и ясное небо сулит раннюю весну.
Высокие облака к хорошей и ясной погоде.
Что нельзя делать 23 января
Запрещено выбрасывать крошки со стола, чтобы не навлечь болезни.
Нельзя бездельничать в Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.
23 января не нужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.
Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.