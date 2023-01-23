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Общество
Григорьев день: православный праздник 23 января

Григорьев день: православный праздник 23 января

23 января 2023 года православная церковь чтит память Григория Богослова.
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История

Григорий Богослов стал священником в 361 году в Каппадокии. Чуть позже он стал епископом в городе Сасима.

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Вместе с братом Василием Великим Святой боролся против арианской ереси. После ложного обвинения был отправлен в Анкиру и низложен в сане.

До конца жизни Григорий был защитником православия, ревностно относился к своему учению. Отличался ве­ли­ко­ду­ши­ем, тер­пе­ни­ем и ми­ро­лю­би­ем.

Традиции и приметы

23 января на Руси начинали планировать весенние работы. Первый осмотр инветаря, подготовка календаря. В доме также перебиралось зерно — для скорой посадки.Крупное зерно оставляли для поля, мелкое отправляли же на мельницу.

Следили и за погодой:

Если на стоге снега лежит иней — лето будет сырым.

Безоблачное и ясное небо сулит раннюю весну.

Высокие облака к хорошей и ясной погоде.

Что нельзя делать 23 января

Запрещено выбрасывать крошки со стола, чтобы не навлечь болезни.

Нельзя бездельничать в Григорьев день, чтобы Святой благоволил к верующему.

23 января не нужно жаловаться на судьбу. Так возникнет еще больше неприятностей и проблем.

Нельзя выносить из дома мусор после захода солнца.

Фото: Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 00:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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