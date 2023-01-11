Страшный день или День памяти 14000 младенцев: традиции и приметы 11 января

История
После рождения Сына Божиего царь Ирод в Вифлееме замыслил убить младенца. Но так как после поклонения родившемуся звезда указала им иной путь, Ирод не смог поймать ребенка.
Тогда Ирод приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Эти младенцы стали первыми мучениками за Христа.
В народном же календаре 11 января бушует нечистая сила. Чтобы защититься, крестьяне совершали обряды, приглашали в дом знахарку и жгли костры. Считалось, что в огне сгорают все болезни и беды.
Традиции и приметы
День проводили дома, скромно, не привлекая внимания.
Метель на улице к дождливому июлю.
Ночные яркие звезды к ближним холодам.
Если небо чистое — погода улучшиться. Если же небо яркое на закате — погода будет хуже.
Что нельзя делать 11 января
11 января запрещено отправляться в дальний путь, одному ходить в безлюдные места. Особенно внимательно следили за детьми — нельзя оставлять их без присмотра.
Не стоит 11 января быть в унынии и грусти, жаловаться на судьбу. Иначе можно накликать беду.
Но и желать другому здоровья и счастья нельзя, чтобы не подарить свое.