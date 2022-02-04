Тимофей-полузимник: традиции и приметы 4 февраля

Святой Тимофей
В нынешний церковный праздник веряне всегда вспоминают верного ученика самого Иисуса Христа. Тимофей считался одним из самых преданных последователей апостола Павла. Пораженный до глубины души тем, как Павел исцеляет больных и творит прочие чудеса, Тимофей всем сердцем уверовал в Господа и до конца жизни проповедовал христианство. Тимофей стал первым епископом города Эфеса, а спустя время принял поистине мученическую смерть. Он призывал разгулявшихся язычников одуматься и уверовать в Бога, за что был схвачен и жестоко забит камнями.
Что нельзя делать 4 февраля
Зная о том, какой сегодня православный праздник, люди стараются воздерживаться от брани и ссор, особенно дорожат миром в доме и сохраняют спокойствие в душе. В Тимофеев день не устраивают шумных гуляний, избегают громкого смеха и любого веселья. Также издавна в этот церковный праздник запретными считались походы в баню и процедуры, связанные с ногтями – считалось, что все это может привлечь в жизнь беды и проблемы.
Традиции и приметы
В народе день святого Тимофея издавна прозвали Тимофеем-полузимником. Такое наименование было связано с тем, что по старому стилю именно в этот церковный праздник заканчивалась первая половина зимы. Согласно обычаю, в этот день крестьяне начинали подготовку к предстоящему сезону сельскохозяйственных работ: осматривали и чинили инструменты, проверяли ульи.
Существуют в этот церковный праздник и специальные погодные приметы:
- Снегопад в этот день предвещает богатый урожай и достаток в доме;
- Запотевшие окна свидетельствуют о том, что морозы скоро закончатся;
- Налипший на деревья снег является признаком грядущего потепления.