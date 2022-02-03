День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля

В этот день верующие отмечают сразу два церковных праздника. Христиане чтят Ватопедскую икону Богородицы, которую еще называют "Отрада" или "Утешение". Также православные вспоминают Максима Исповедника.
ИСТОРИЯ
В Греции на горе Афон есть древний мужской монастырь – Ватопедский. Именно там в храме Благовещения располагается Ватопедская икона Богородицы, держащей на руках Иисуса Христа.
Эта икона является чудотворной. Она защитила монастырь в XVIII веке, когда Греция была под турецким гнетом. Тогда к Афону причалил турецкий корабль. С него вышли солдаты и бросились в сторону монастыря с целью осады. В монастыре есть запрет на вход в него женщинам и военным.
В тот день Игумен вышел из монастыря и попросил турок покинуть территорию, иначе случится страшная беда. Его ослушались, а один солдат выстрелил в Игумена и в икону Богородицы. Тогда из отверстия в него стрельнул ответный зеленый луч, который поразил его.
Также 3 февраля 2022 года верующие чтят преподобного Максима Исповедника. Он жил в период с 580 по 662 год. Больше шести лет он занимался проповедью в Александрии и написал много религиозных книг.
В 610 году император Ираклий оценил выдающиеся способности проповедника и сделал его своим секретарем. Однако Максим отрекся от высокой и почетной должности и стал монахом в Хрисополе под Константинополем.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
В этот церковный праздник нельзя завидовать и стоит избегать зависти. Также в этот день нельзя игнорировать чувства других. К примеру, не стоит отказывать родственникам в помощи, а нищим в подаянии. Нельзя 3 февраля конфликтовать и злословить.