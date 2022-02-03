Умер Леонид Куравлев Скончался Виктор Мережко Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Четверг
3 февраля
Лента новостей
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
18:00
"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе
17:52
Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно
17:40
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению
17:33
"Напоминает конец 30-х годов": Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной
17:26
Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
16:45
12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча
16:42
"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях
16:37
Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"
16:35
Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
16:23
Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко
16:14
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
16:02
Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза
15:58
Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем
15:56
Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда
15:53
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным
15:53
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне
15:52
"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта
15:44
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере
15:39
"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей
15:35
России не грозят "никогда не виданные" санкции США – экономист Мовчан
15:09
"Смотреть не хочется!": полуголая Подольская взбесила россиян
15:02
"Бегство из "Современника" и слухи об изменах Меньшовой: личная жизнь звезды "Склифосовского" Гордина
15:00
Слишком мало шансов: звезда "Моей прекрасной няни" опустила руки
14:56
Одного застала в постели с юной дочкой, а другому простила избиение: как Пугачева относилась к своим зятьям
14:45
"Вы совсем?": Разъяренная Толкалина взорвалась из-за оскорблений
14:43
"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка
14:33
Овдовевшего Шаляпина пристыдили после странной выходки: Лучше бы сына уже держал
14:30
"Сухой": покрасневший Тимати вызвал шок
14:29
"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР
14:21
"Не прибавляйте годы!": поседевшего Газманова приняли за деда
14:06
Трехлетняя дочь Нюши назвала свое новое имя
13:57
Прилучный намекнул на расставание с Карпович после слухов о возвращении к Муцениеце
13:51
Взаимовыгодные отношения: "Укравшая" мужика Макеева рассказала о связях с другим
13:42
Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
Против Лукашенко подали иск в Гаагский суд: каковы шансы у стороны обвинения
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля

День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля

3 февраля 2022 года православные верующие почитают икону Божьей матери и вспоминают Максима Исповедника.
прочитано 162 раза

В этот день верующие отмечают сразу два церковных праздника. Христиане чтят Ватопедскую икону Богородицы, которую еще называют "Отрада" или "Утешение". Также православные вспоминают Максима Исповедника.

ПО ТЕМЕ

Макарьев день: народные приметы 1 февраля

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

ИСТОРИЯ

В Греции на горе Афон есть древний мужской монастырь – Ватопедский. Именно там в храме Благовещения располагается Ватопедская икона Богородицы, держащей на руках Иисуса Христа.

Эта икона является чудотворной. Она защитила монастырь в XVIII веке, когда Греция была под турецким гнетом. Тогда к Афону причалил турецкий корабль. С него вышли солдаты и бросились в сторону монастыря с целью осады. В монастыре есть запрет на вход в него женщинам и военным.

В тот день Игумен вышел из монастыря и попросил турок покинуть территорию, иначе случится страшная беда. Его ослушались, а один солдат выстрелил в Игумена и в икону Богородицы. Тогда из отверстия в него стрельнул ответный зеленый луч, который поразил его.

Также 3 февраля 2022 года верующие чтят преподобного Максима Исповедника. Он жил в период с 580 по 662 год. Больше шести лет он занимался проповедью в Александрии и написал много религиозных книг.

В 610 году император Ираклий оценил выдающиеся способности проповедника и сделал его своим секретарем. Однако Максим отрекся от высокой и почетной должности и стал монахом в Хрисополе под Константинополем.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник нельзя завидовать и стоит избегать зависти. Также в этот день нельзя игнорировать чувства других. К примеру, не стоит отказывать родственникам в помощи, а нищим в подаянии. Нельзя 3 февраля конфликтовать и злословить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 19:55 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Бурная личная жизнь актрисы
Шоу-бизнес

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

Комик обратился к поклонникам
Шоу-бизнес

Успел сказать перед смертью: стала известна последняя воля скончавшегося Мережко

О чем просил режиссер
Шоу-бизнес

Почему Пьеха отвернулся от тяжелобольной бабушки: Очень надоело!

Навещать сына он тоже перестал

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+