Вукол-телятник: приметы и традиции 19 февраля

Святой Вукол
Достоверных сведений о жизни святого Вукола сохранилось довольно мало. Известно лишь, что он был верным христианином и последователем самого Иоанна Богослова. Вукол стал первым епископом Смирнской церкви, что находится в Малой Азии. За свою земную жизнь Вукол совершил немало истинных подвигов и обратил в христианскую веру множество язычников. В честь этого благочестивого человека нынешний церковный праздник называют Вукол-телятник или Жуколы.
Что нельзя делать 19 февраля
На Вукола-телятника верующие всегда остерегались давать что-либо в долг – этот запрет касался как денежных средств, так и любых вещей. Дата 19 февраля считалась не самым благоприятным днем: в этот православный праздник люди не выходили из дома без оберега или амулета и боялись сглаза злых соседей.
Приметы и традиции
Зная о том, какой сегодня церковный праздник, веряне молились святому Вуколу о любви. Также в этот день люди уделяли время уходу за коровами и их приплодом или жуколами – так называют телят, родившихся в феврале. Отсюда же и второе название этого православного праздника. Хозяйки 19 февраля по народной традиции всегда убирались в доме, варили молочную кашу и читали заговоры.
Издавна в этот церковный праздник доверяли ряду погодных примет.
- Если день был морозным, то считалось, что лето будет сухим и жарким.
- Если птицы садились на верхушки деревьев, то ждали потепления.
- Если в этот день наступала оттепель, то боялись, что коровы будут плохо доиться.