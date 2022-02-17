Допинг-скандал с фигуристкой Валиевой Разборки Бузовой и Бородиной Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Среда
16 февраля
Лента новостей
02:33
Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля
00:52
Преследующий экс-супругу Канье Уэст признал свою вину: Издевательство
22:15
Жена принца Чарльза плюнула в кокетку Маркл: Бесстыдница
21:55
Запросы выросли: россияне назвали необходимую для достойной жизни в старости сумму
21:31
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
21:15
Ведущий "60 минут" Попов: Белый дом готовится разыграть карту "сильной державы"
21:10
Воры вломились в дом бывшего худрука Большого театра
20:45
Стало известно о госпитализации 91-летнего Краско: Не оклемался
20:34
Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
20:28
"13-я и 15-я зарплата": Милонов пообещал россиянам лучшую жизнь после признания ДНР и ЛНР
20:15
Вскрылись причины нападок Стефановича на Пугачеву: Заводил успех женщины
19:50
Повлияет ли на качество продуктов минимальная наценка в 5% – ответил эксперт
19:50
В Ивановской области поезд влетел в иномарку
19:23
У 76-летней матери Королевой есть шанс родить: Она еще может
18:59
"Ух!": Сорвавшая с себя одежду Лолита задорно встряхнула сосками
18:39
"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации
18:17
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
18:03
Бывшую любовницу Тимати "кинул" известный миллиардер
17:53
"Секс – завтрак чемпионов": Молодая жена намекнула на бурный интим с пенсионером Цекало
17:36
"Можно поздравлять": выпирающий живот 45-летней Погодиной спровоцировал шумиху
17:34
Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям
17:30
"Холодею от ужаса": Кожа больной Заворотнюк сморщилась как печеное яблоко
17:30
Грозит ли костлявая рука голода: финансовый советник Киркорова проверил Бузову на обнищание
17:27
"Один из самых страшных дней в жизни": Бузова попала в крайне опасную ловушку
17:25
Военную технику России заметили на Крымском мосту
17:14
"Звоночек звякнул": после долгой борьбы с раком Донцова вновь подверглась тяжелым испытаниям
17:00
"Настолько пофиг": зачем покрасневший Киркоров засветил себя в кровати
16:43
Запад решил окончательно разрушить экономику Украины – эксперт Пикта
16:41
Ставшая бабушкой Марина Зудина высказалась о скандале: Отыгрываться на ребенке – грех!
16:16
"С самых первых шагов": Как фигуристка Валиева пробилась в большой спорт
16:11
"В конце марта": счастливый отец заговорил о родах замеченной в центре ЭКО сестры Фриске
16:01
За пять лет в России значительно увеличилось количество аварийных домов
15:46
Развод, дети и трагедия в семье: что известно об актрисе Олькиной из "Серебряного волка"
15:45
Известная телеведущая боится за судьбу попавшего в психушку Николаева: Он в состоянии войны
15:25
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
15:20
"Готов целовать": Видок полуголой Максаковой развязал язык Садальскому
15:16
"Сумасшедшая": Новую участницу шоу "Холостяк" сдали с потрохами
15:09
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле
15:07
"Не боюсь начинать с нуля": Чудом выжившая МакSим заинтриговала народ
14:55
Ведущая "Танцев со звездами" раскрыла правду о скорбящей вдове Зудиной и "молодой" маме Мироновой
14:43
Королева Елизавета спасла от тюрьмы обвиняемого в изнасиловании сына
14:36
"Что творит": Глафира Тарханова в эротичной комбинации показала аппетитные округлости
14:34
Сильно изменившейся Стриженовой пришлось прятаться
14:32
Трясущую своими прелестями Лолиту кинули лицом в грязь
14:31
В Орехово-Зуево мужчина убил возлюбленную ножом
14:30
"МХАТу нужно скучать по мне": Неугомонная Бузова рвется к театральной славе
14:23
В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак
14:12
Козловский показал трогательное фото с любимой: Счастье
13:51
"Вылезли расисты и диванные патриоты": Чего добилась Манижа песней о русской женщине
13:45
"Нужно отрезать там и сям": певица Слава ложится под нож
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появившуюся на сцене Цымбалюк-Романовскую облизали с ног до головы
Песков рассказал о шутках Путина по поводу сообщений о "точной дате вторжения России"
"Хам, подонок и бездарность": известная актриса распекла Нагиева
"Только живи": Сын Жириновского впервые о здоровье отца
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Никто не пришел: звезды наплевали на похороны Кириенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

17 февраля 2022 года православные верующие чтят память преподобного Николая Исповедника.
прочитано 193 раза

Николай Исповедник

Преподобный Николай жил в IX веке на Крите. Еще в юности Николай был пострижен в монахи. Всю жизнь он проповедовал христианскую веру, за что не раз подвергался жестоким пыткам и гонениям. Однако никакие мучения не могли сломить веру Николая.

ПО ТЕМЕ

День Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы: народные приметы 16 февраля

Сретение Господне: приметы и традиции 15 февраля

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Подвергнутый гонениям мужчина оказался в знаменитом Студийском монастыре: сначала в роли пленника, а позже – самого настоятеля. За стойкость и веру Господь наградил преподобного даром исцеления. Позже в честь этого достойнейшего мужа христиане и назвали нынешний церковный праздник Николой Студеным.

Что нельзя делать 17 февраля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда остерегались ходить в лес. Считалось, что 17 февраля там проходят звериные свадьбы: кому суждено попасть на них, обратно уже не вернется – кстати, с этим связано и другое народное название нынешнего праздника – Волчий Сват. По той же причине в этот день запрещалось ходить на охоту. Также нельзя было веселиться, стричься, ходить в баню и носить одежду красного цвета.

Приметы и традиции

Согласно приметам, на Николу Студеного крестьянам нужно было уделять время уходу за домашней скотиной. Также женщинам было положено убирать в доме, а мужчинам – наводить порядок на земле, проверять инвентарь и заготавливать посевной материал. День считался благоприятным для гаданий на любовь.

Наименование Студеный связано не только с названием обители, в которой жил преподобный Николай. В народе издавна считалось, что в этот церковный праздник на дворе всегда бывает очень студено – стоит сильный мороз. Также погодные приметы в этот день гласили:

  • Если по земле стелется туман, то быть оттепели и снегопаду.
  • Если на землю лег иней, то урожай будет богатым.
  • Если ели склонили ветви вниз, то надо ждать снега, если же подняли вверх, то небо будет ясным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: K. Salminen / blickwinkel / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 02:33 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моя жизнь зашла в тупик и дальше делать нечего": безутешная Малышева прорыдала всю ночь

Телеведущая оказалась в тупике

Шоу-бизнес

Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев

Печальная судьба актера
Шоу-бизнес

"В конце марта": счастливый отец заговорил о родах замеченной в центре ЭКО сестры Фриске

Семья хранила молчание
Шоу-бизнес

"Настолько пофиг": зачем покрасневший Киркоров засветил себя в кровати

Певец снял все на видео

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

"Умирают от отсутствия ухода": врач Нурисламов рассказал об ужасных условиях в ковидной реанимации
В России за сутки выявили 179 284 случая заражения коронавирусом
Заслуженный врач России оценил вероятность новой волны коронавируса
Нужно срочно вызывать скорую: врач Андреева назвала опасные признаки коронавируса у детей

Спорт

"С самых первых шагов": Как фигуристка Валиева пробилась в большой спорт
МОК отказался засчитывать результаты попавшей в допинг-скандал Валиевой
Попавшая в допинг-скандал Валиева показала неожиданные результаты
Валиева рухнула на лед после вскрывшейся правды о попадании в организм допинга

Регионы

Буйный мужчина расписал кровью стены подъезда любовницы в Ленобласти
В Орехово-Зуево мужчина убил возлюбленную ножом
В Челябинской области ребенка госпитализировали после нападения стаи собак
В Петербурге проходчик погиб при проведении работ в метро
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+