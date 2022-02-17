Никола Студеный: приметы и традиции 17 февраля

17 февраля 2022 года православные верующие чтят память преподобного Николая Исповедника.

Николай Исповедник

Преподобный Николай жил в IX веке на Крите. Еще в юности Николай был пострижен в монахи. Всю жизнь он проповедовал христианскую веру, за что не раз подвергался жестоким пыткам и гонениям. Однако никакие мучения не могли сломить веру Николая.

Подвергнутый гонениям мужчина оказался в знаменитом Студийском монастыре: сначала в роли пленника, а позже – самого настоятеля. За стойкость и веру Господь наградил преподобного даром исцеления. Позже в честь этого достойнейшего мужа христиане и назвали нынешний церковный праздник Николой Студеным.

Что нельзя делать 17 февраля

Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне всегда остерегались ходить в лес. Считалось, что 17 февраля там проходят звериные свадьбы: кому суждено попасть на них, обратно уже не вернется – кстати, с этим связано и другое народное название нынешнего праздника – Волчий Сват. По той же причине в этот день запрещалось ходить на охоту. Также нельзя было веселиться, стричься, ходить в баню и носить одежду красного цвета.

Приметы и традиции

Согласно приметам, на Николу Студеного крестьянам нужно было уделять время уходу за домашней скотиной. Также женщинам было положено убирать в доме, а мужчинам – наводить порядок на земле, проверять инвентарь и заготавливать посевной материал. День считался благоприятным для гаданий на любовь.

Наименование Студеный связано не только с названием обители, в которой жил преподобный Николай. В народе издавна считалось, что в этот церковный праздник на дворе всегда бывает очень студено – стоит сильный мороз. Также погодные приметы в этот день гласили: