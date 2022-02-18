Агафья Коровница: что можно и что нельзя в праздник 18 февраля

ИСТОРИЯ
Агафья родилась в обычной семье в городе Палермо при императоре Декии, который с 249 по 251 годы. Она приняла христианство, чем прогневала местные власти. Когда ей пытались вменить язычество, она отреклась и пострадала за свою православную веру. В тюрьме Агафью пытали и издевались над ней. Там же она и погибла.
В этот церковный праздник можно было предугадать, скоро ли наступит весна, или же еще стоит ждать холодов. Верующие чтят Агафью Коровницу как покровительницу рогатого скота.
Агафья молилась за здоровье животных и могла уберечь их от сглаза и порчи. Именно в этот православный праздник хозяева молились Агафье за сохранность и здоровье своего скота.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
18 февраля 2022 года нужно обязательно получить благословение матери. Считалось, что это дает человеку мощную защиту от негатива.
В этот церковный праздник принято было освящать хлеб. Его хранили в доме, чтобы кров оберегался от возгорания. Также в этот день поминали покойных родных и близких.
Если на Агафью Коровницу идет снег, значит скоро наступит весна и потеплеет. Считалось, что в этот день надо положить чертополох дома, чтобы он отпугивал злых духов.