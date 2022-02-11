День Лаврентия: что нельзя делать 11 февраля

11 февраля 2022 года верующие отмечают церковный праздник – день Лаврентия. Святитель был не только епископом Русской православной церкви в Туровской епархии. Он известен и как затворник Печерский.

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. О ранних годах святителя известно немного. Он появился на свет в городе Турове или его окрестностях в знатной семье. Родители воспитали Лаврентия в православной вере, и, повзрослев, юноша постригся в монахи.

С разрешения настоятеля своего первого монастыря Лаврентий из Турова пешком дошел до Киева, где стал затворником в маленькой келье в Киево-Печерском монастыре. Там он подвергался многочисленным искушениям, которым противостоял.

Своим смирением и молитвами святитель получил дар исцелять людей от телесных и душевных болезней и изгонять бесов. Глубокая вера монаха привлекла внимание Киевского митрополита. Он назначил Лаврентия епископом на Туровскую кафедру. Скончался святитель в 1184 году. Его нетленные мощи находятся в пещерах Киево-Печерской лавры.

Что нельзя делать 11 февраля

В этот церковный праздник нельзя ничего поднимать около входной двери или возле ворот. Это может быть подклад. Его надо аккуратно убрать веником и сжечь. Запрещается в данный православный праздник ругать себя перед зеркалом, а также думать, находясь рядом с ним, о болезнях и проблемах.

Нельзя в церковный праздник садиться на подушку – начнутся головные боли, бессонница, а также замучают страшные сны. Не разрешается 11 февраля разбивать вареные яйца друг об друга, – задуманное не исполнится. Нельзя в этот церковный праздник выходить из дома без нательного креста. Запрещается в день Лаврентия незамужним девушкам садиться на место главы семейства.

Традиции и приметы

В народе причудливо сочетались православная вера и языческие представления об устройстве мира. Так, наши предки верили, что вокруг них ходят ведьмы, которые своей магией могут им навредить.

Считалось, что особый ритуал у служительниц нечистой силы припасен и на церковный праздник 11 февраля. Люди полагали, что ведьмы устраивают залом сухой травы под снегом. Занимались этим они не просто так, а для того, чтобы навести порчу на хозяина двора или поля. Чтобы избежать этой угрозы, считалось, необходимо воткнуть по углам участка чертополох.