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Общество
Москвичей в ноябре приглашают на массовые собеседования в крупные компании

Москвичей в ноябре приглашают на массовые собеседования в крупные компании

В центре занятости "Моя работа" с 15 по 30 ноября пройдут собеседования в крупные компании. Работодатели предложат жителям столицы более трех тысяч вакансий.
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Подходящие предложения смогут найти люди с разным уровнем образования и квалификацией. У тех, кто не имеет опыта работы, будет возможность начать карьеру в крупной компании, сообщает портал mos.ru.

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Крупные компании приглашают москвичей без опыта работы на собеседования

С 10:00 до 12:00 15 ноября пройдут собеседования в группу компаний Wilstream. У предприятия открыто более 300 вакансий в аутсорсинговый кол-центр. Работа подойдет для людей без опыта.

В тот же день с 14:00 до 15:00 сотрудников будет набирать сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка". Компания предлагает около 1,5 тысячи вакансий. Устроиться могут кандидаты от 16 лет.

Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" проведет собеседования 23 ноября с 11:00 до 12:30. Предприятие предлагает несколько десятков тысяч вакансий: оператор линии, комплектовщик, мерчандайзер и другие позиции.

29 ноября с 14:00 до 16:00 пройдет отбор в Сбербанк. Крупнейшая финансовая организация страны ищет менеджеров прямых продаж и внешней дистрибуции, консультантов и других специалистов.

30 ноября в центре "Моя работа" состоится День почты России. Работодатель представит вакансии в сфере транспорта и логистики, административные и офисные позиции – всего более 1,1 тысячи рабочих мест.

В октябре в центре занятости "Моя работа" на улице Щепкина прошли открытые отборы для начинающих специалистов. Крупные компании предложили москвичам без опыта работы около трех тысяч вакансий.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
8 ноября 2022, 13:06 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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