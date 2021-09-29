Ученый назвала способ выявить дефицит витамина D

У недостатка витамина D в организме человека есть очень частый и характерный, но неочевидный симптом. О нем рассказала доктор медицинских наук Триса Бест.
Бест напомнила, что витамин D играет важную роль для укрепления и здоровья костей. Его дефицит часто проявляется в виде потери мышечного тонуса, болей в костях и изменении настроения. Однако одним из наиболее ярких его признаков является хроническая усталость и снижение активности, которую люди часто списывают на стресс или возраст, сообщают "Вести Подмосковья".
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