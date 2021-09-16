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Общество
Кузнецова предложила изменить порядок закупки препаратов для лечения детей с онкозаболеваниями

Кузнецова предложила изменить порядок закупки препаратов для лечения детей с онкозаболеваниями

Анна Кузнецова предложила учитывать эффективность дженериков и закупать наиболее эффективные препараты для онкобольных детей.
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Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова продолжает проводить встречи с обычными гражданами, политиками и экспертным сообществом, чтобы собрать наиболее актуальные предложения для народной программы "Единой России". Ее новая инициатива даст возможность докторам назначать наиболее эффективные лекарства с минимальным набором побочных действий.

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Во время круглого стола по лекарственному обеспечению детей с онкологическими заболеваниями, который прошел в штабе общественной поддержки "Единой России", детский омбудсмен высказалась о необходимости обращения к правительству для разрешения порядка закупки онкопрепаратов по торговому наименованию.

Кузнецова подчеркнула, что родители часто жалуются на побочные эффекты от препаратов. По ее словам, это может свидетельствовать о неполной прозрачности системы учета побочных явлений и эффективности дженериков. Также детский омбудсмен отметила, что приказ Минздрава РФ не требует проверки дженериков в клинических исследованиях.

"Врачи поставлены в ситуацию, при которой они назначают лечение препаратами, о действии которых доподлинно не осведомлены. Но ни при каких условиях нельзя родителей ставить перед выбором — дать ребенку препарат, который приведет к ухудшению, или за собственные средства покупать то, в чем они уверены. И в такое же положение ставить докторов" – уверена Кузнецова.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка напомнила о нехватке препаратов, которые ранее входили в "золотой стандарт" лечения онкозаболеваний. Она подчеркнула, что часть причин связана с действием 44-ФЗ о госзакупках.

Напомним, ранее по предложению Президента России Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка "Единой России" на парламентский выборах.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 14:41 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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