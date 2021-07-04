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Общество
Синоптик пообещал возвращение аномальной жары в Центральную Россию

Синоптик пообещал возвращение аномальной жары в Центральную Россию

Москвичи и жители центральных регионов ещё не успели отойти от палящего зноя, как погода приготовила для них новое испытание.
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На следующей неделе в Центральную Россию вернётся аномально жаркая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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По словам Тишковца, во второй половине недели многие регионы окажутся под влиянием антициклона из Скандинавии, в результате чего воздух прогреется до 30 градусов тепла и выше. Специалист отметил, что температура будет повышаться постепенно: сначала днём будет от 22 до 27 градусов тепла, в середине недели – 25-30, а к выходным столбики термометров могут подняться до 33 градусов Цельсия. Ночи также потеплеют с 14 до 19 градусов.

При этом в Московском и ряде других европейских регионов страны будет практически идеально ясное небо, а ветер будет очень слабым. Это, среди прочего, приведёт к тому, что температура будет превышать многолетнюю климатическую норму для июля на пять-семь градусов.

Евгений Тишковец также предупредил, что вместе с температурой будет расти и атмосферное давление. К концу недели показатели ртутных столбов поднимутся до 757 миллиметров, что на 12 миллиметров больше нормы. Тишковец подчеркнул, что аналогичное давление ощущается на глубине свыше ста метров под землёй и может нанести вред людям, страдающим от гипертонии.

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Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 14:25 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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