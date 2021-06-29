Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) в очередной раз выступило с критикой по отношению к западным СМИ, распространяющим ложные сведения о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.



Глава СОМБ Александр Иванов в интервью RT отметил, что все появившиеся ранее вбросы по этому вопросу были опровергнуты проведенным расследованием.



«Западные СМИ продолжают муссировать опровергнутые обвинения против российских инструкторов, но в упор не видят обвинения против преступников из «Коалиции патриотов за перемены» (СPC), терроризировавших народ ЦАР. Хотя доклад ООН на 95% состоит именно из фактов преступлений CPC», — заявил Иванов.

Он также напомнил, что материалы, распространяемые западными СМИ, не были подкреплены никакой доказательной базой, а данные, использованные в докладе, получены из неподтвержденных источников. В иностранных публикациях российских специалистов, работающих в ЦАР, обвинили в жестоком отношении к местному населению, в необоснованном применении силы и прочих подобных инцидентах, не имеющих никаких подтверждений.

По словам главы СОМБ, боевики, оставшиеся в ЦАР после разгрома крупных группировок, получая поддержку от иностранных СМИ, продолжают свою деятельность, угрожающую населению.

Российские инструкторы, работающие с армией ЦАР, прибыли в Банги по соглашению с местным правительством и по согласованию с СБ ООН. Специалисты, которых некоторые иностранные издания связывают с «ЧВК Вагнера», организовали профессиональную подготовку для центральноафриканских военных, что в результате позволило нанести ряд крупных поражений боевикам.

«Насилие против народа ЦАР со стороны боевиков CPC в значительной степени продолжается из-за того, что преступники видят поддержку своей преступной деятельности со стороны западных партнеров и их медиа. Для ЦАР и для всего международного сообщества важно, чтобы СМИ публиковали правду о ситуации в Центральной Африке, а не разжигали войну», – подчеркнул генеральный директор СОМБ.