Путин намерен ввести в России учет домашних животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о введении учёта домашних животных в стране. Кабмину предстоит выполнить задачу до 1 декабря.
Помимо этого Путин поручил подготовить поправки об отслеживании популяций бездомных животных, в том числе – привитых и стерилизованных. Члены правительства также должны будут проработать нормы контроля за владением бездомными животными на территории организаций, сообщает телеканал "360".
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