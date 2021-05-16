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Общество
В соцсетях обсуждают премьеру фильма "Турист" в России

В соцсетях обсуждают премьеру фильма "Турист" в России

В официальных группах фильма "Турист" в соцсетях опубликована дата премьеры. По этой информации, она состоится 19 мая в 23.40 на телеканале НТВ.
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Остросюжетный боевик о недавних событиях в Центральноафриканской Республике, где при помощи советников и инструкторов из России удалось предотвратить госпереворот и провести президентские выборы, вызвал нешуточный интерес среди российских зрителей. Не так часто отечественные производители снимают кино в ярких африканских декорациях, да еще именно в той стране, о которой идет речь. Серьезные военно-исторические фильмы об Африке делали США. Франция, Великобритания, Италия…словом, кто угодно, только не Россия.

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Но в этот раз у нас есть особый повод для подобного места действия, и это еще одна деталь, которая привлекает зрителей. Речь пойдет именно о наших, российских специалистах, которые по приглашению властей ЦАР обучали местную армию и полицию, чтобы те смогли отбить страну у боевиков и террористов и навести порядок. И, в отличие от других подобных историй, об участии России в преодолении кризиса в ЦАР широкой публике неизвестно практически ничего. Хочется надеяться, что «Турист» хотя бы отчасти заполнит этот пробел и даст жизнь новому типу современного русского героя.

О сюжете подробностей пока известно немного. Вот что пишут сами создатели фильма: «Действие разворачивается в наши дни на территории Африки. В основе киноленты лежит история человека, который сражается ради страны, народа, дома и семьи. При этом, несмотря на все ужасы войны, ему удается сохранить в себе человечность и доброту».

И если это описание выглядит довольно стандартно для военного кино, то дальше обещания гораздо более интригующие:

«Существует стереотип, что российские режиссеры умеют снимать только о любви, войне и о любви на войне. Однако, по всей видимости, "Турист" это опровергнет».

Судя по трейлеру, интерес к такому типу кино огромен. При том, что информация о фильмы появилась совсем недавно, в youtube трейлер посмотрели уже более 1,5 млн человек, 3,5 млн в Одноклассниках и почти 8 млн – во ВКонтакте.

Комментаторы под постами о фильме в соцсетях сетуют на то, что слегка завидуют зрителям в Банги (там прошла мировая премьера «Туриста» на центральном стадионе столицы). Но в сложную эпоху коронавируса, когда выпускать фильмы вообще довольно рискованно, и многие франшизы встали на паузу, решение создателей провести российскую премьеру «онлайн» понятно и целесообразно. Так фильм действительно сможет посмотреть гораздо больше людей, чем с учетом ограничений на показы в кинотеатрах.

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Фото: turistfilm.ru/
Автор: 16 мая 2021, 19:39

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