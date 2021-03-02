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Общество
Собянин: В Москве завершается реконструкция почти 30 поликлиник

Собянин: В Москве завершается реконструкция почти 30 поликлиник

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Для маленьких москвичей вновь открыты детские поликлиники № 58 и № 125 в районах Щукино и Лианозово. Всего в городе завершается реконструкция почти трех десятков поликлиник, отметил мэр столицы Сергей Собянин.
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Детская поликлиника № 58 на Новощукинской улице и № 125 на Новгородской улице (район Лианозово) прошли комплексную реконструкцию. Там провели капитальный ремонт и приспособили здания под современные московские стандарты.

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Сейчас в Москве завершается реконструкция почти трех десятков поликлиник, а в полусотне капитальный ремонт стартовал в этом году, рассказал Сергей Собянин. "Беспрецедентный масштаб, и нам, конечно, важно, чтобы это быстро делалось», — подчеркнул градоначальник.

Обновленные поликлиники стали гораздо удобнее. Появились зоны комфортного пребывания с кондиционерами, питьевой водой, телевизорами и мягкой мебелью.

Теперь кабинеты врачей расположены так, чтобы максимально исключить возникновение очередей. Кроме того, в два раза расширены коридоры. Навигация по поликлиникам стала интуитивно понятной.

Для имеющих симптомы инфекционных заболеваний детей оборудован отдельный вход. Это позволит разделить потоки заболевших и здоровых и снизить риски заразиться.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Новый стандарт московских поликлиник был принят несколько лет назад. Теперь в каждом филиале есть врачи по восьми самым востребованным специальностям, а в главных здания – по пяти узким.

Столичные поликлиники стали комфортным и дружелюбным пространством. Каждый горожанин может получить качественную медпомощь по полису ОМС вне зависимости от своего достатка.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

Развитие системы здравоохранения Москвы не было заморожено даже несмотря на пандемию коронавируса. Как только эпидемиологическая обстановка улучшается, город возвращает к привычному режиму работы ковидные госпиталя.

В то же время позаботиться о своем здоровье прежде всего должен сам человек. После улучшения эпидемиологической обстановки жители столицы активно возвращаются в спортзалы. Благодаря этому организации в сфере спорта и здорового образа жизни смогли выйти на прежние обороты.

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Автор: 2 марта 2021, 16:13 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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