Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и рядом других стран. Ограничения на полеты начнут снимать с 9 ноября.
В частности, власти планируют открыть регулярные и чартерные рейсы в популярные египетские курорты – Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Помимо этого Россия взаимно откроет воздушные границы с Ираном, Багамскими Островами, Нидерландами, Норвегией, Швецией, Оманом, Словенией и Тунисом, а для прошедших вакцинацию граждан станут доступны полеты в Таиланд, сообщает Ura.ru.
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