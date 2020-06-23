Врачи рассказали об опасных свойствах аспирина и анальгина

Отпускаемые в аптеках без рецепта и весьма дешевые анальгин и аспирин при неправильном употреблении могут привести к серьезным последствиям. Принимать их нужно с осторожностью.
Анальгин, призванный снять головную боль, понижает содержание гранулоцитов в крови, отвечающих за сопротивление инфекциям. Аспирин полезен для сердца в малых дозах, но для профилактики его пить не стоит. Он может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и повысить риск инсульта во много раз.
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