Врачи рассказали об опасных свойствах аспирина и анальгина

Отпускаемые в аптеках без рецепта и весьма дешевые анальгин и аспирин при неправильном употреблении могут привести к серьезным последствиям. Принимать их нужно с осторожностью.

Анальгин, призванный снять головную боль, понижает содержание гранулоцитов в крови, отвечающих за сопротивление инфекциям. Аспирин полезен для сердца в малых дозах, но для профилактики его пить не стоит. Он может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и повысить риск инсульта во много раз.