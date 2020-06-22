Дерматолог рассказала о мерах безопасности при появлении новых родинок

Несмотря на то, что появление новых родинок на теле является обычным явлением, за этим процессом нужно следить. Врач-дерматолог Татьяна Егорова рекомендует фиксировать беспокоящие родимые пятна и ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами.
Особую осторожность следует проявлять при нахождении в жарких странах. Врач рекомендует пользоваться солнцезащитными средствами со степенью фильтрации не менее 50. Кроме того, вызывающие подозрения пигментные пятна следует регулярно измерять, чтобы определить, увеличиваются ли они в размере.
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