Ученые рассказали о правильном способе использовании антисептика

Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как правильно применять кожный антисептик для уничтожения вирусов и бактерий. Прежде всего, необходимо длительно растирать его по поверхности.
Эксперты считают, что дезинфицирующее средство необходимо равномерно распределить по рукам, а затем растирать его в течение полуминуты. При этом важно, чтобы средство попало на участки под ногтями и между пальцами. Специалисты отметили, что эффективность антисептика снижается, если руки грязные или жирные.
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