Синоптики рассказали о погоде в России в июле

В Гидрометцентре ожидают, что на большей части территории России в июле будет теплая погода. Температура воздуха незначительно превысит климатическую норму.
Тепло будет в европейской части России, а также в Поволжье и на юге страны. В Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях, а также в Пермском крае температура будет около нормы. Однако в Курганской, Тюменской, Омской, Томской и Новосибирских областях будет немного прохладнее, сообщает РБК.
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