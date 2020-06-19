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Общество
СМИ обнаружили нестыковки в новом материале

СМИ обнаружили нестыковки в новом материале "Проекта" о проблемах Петербурга с COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В копилку сомнительных материалов, преследующих цель дискредитировать власть, добавились статьи о неудачах властей Петербурга в борьбе с коронавирусом. Все это напоминает большую медиакампанию.
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"Проект" Романа Баданина опубликовал материал, посвященный коронавирусу в Санкт-Петербурге, в котором делается упор на то, что власти Северной столицы не справляются с заболеванием, что сделало город одним из самых проблемных в стране. По мнению авторов материала, причина провала борьбы с COVID-19 заключается в назначении на ответственные должности некомпетентных специалистов, а также в увольнении главврача больницы имени С.П. Боткина.

Интернет-издание написало, что главу больницы Алексея Яковлева, который проработал там 26 лет, якобы уволили по политическим причинам. Вице-губернатора по здравоохранению Олега Эргашева назвали "проктологом", а Валерия Пискалева, который возглавил оперштаб по борьбе с COVID-19, журналисты окрестили "охранником". Фактически журналисты заявили, что ситуация с распространением вируса серьезно ухудшилась из-за увольнения Яковлева и назначения на высокие должности "проктолога и охранника".

В "Экспресс-газете" придерживаются другого мнения и считают, что журналисты "Проекта" манипулируют общественным мнением, заведомо опуская ранее общеизвестные факты. Их отсутствие говорит о явной предвзятости авторов и их стремлении очернить петербургские власти. Создается впечатление, что все это является частью "медиакампании", в которой ранее были замечены также "Радио Свобода" и "Новая газета".

Информация об увольнении Яковлева, которую внушают читателям, ссылаясь на неназванные источники, имеет мало общего с действительностью. Об этом говорят два факта. Первый – журналисты ссылаются на некий источник в полпредстве СЗФО, не предоставляя никаких доказательств – переписок, разговоров, фото. Поэтому это больше похоже не выдумку. Второй – Яковлева уволили 16 февраля 2020 года из-за системных нарушений санитарных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о чем сообщал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, писало издание "Мойка78".

Нет никаких оснований сомневаться в словах Лисовца, так как о беспорядке и антисанитарии в Боткинской больнице известно всем и давно. Издание "Бумага" публиковало фото и слова пациентов, которым доводилось там лечиться. Все они говорили, насколько ужасное это место. О больнице писал даже блогер-урбанист Илья Варламов, показывая, в каком состоянии находится учреждение. Блогер иронично подмечал, что больница может служить декорацией для фильмов про постапокалипсис.

Также любой желающий может написать в поисковике "больница Боткина на Миргородской" и получить исчерпывающее представление о состоянии медучреждения. В бытность Яковлева главврачом произошло несколько скандалов: с отказом врачей помогать спортсмену, который повредил позвоночник, с могильником токсичных отходов и бегством пациентов с подозрением на коронавирус. Также общая сумма долгов больницы при Яковлеве составила примерно 1,5 миллиарда рублей.

Как видно, причины для увольнения врача были безо всякой политической подоплеки, как пытались убедить в "Проекте". После увольнения больница не осталась без руководителя. Им стал Денис Гусев – бывший главврач СПб ГБУЗ Центр по борьбе и профилактике СПИД, профессор и доктор медицинских наук. То есть к началу эпидемии в больнице имелся компетентный руководитель.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Журналисты "Проекта" не стесняются "грязных" ассоциаций, называя Эргашева просто "проктологом", а Пикалева "охранником". Это явная манипуляция, нужная для того, чтобы сформировать у читателя негативные ассоциации. Мол, как обычный "проктолог" поможет в борьбе с вирусом и какое отношение "охранник" имеет к оперштабу COVID-19?

"Журналисты" опустили все профессиональные заслуги этих чиновников и множество других важных деталей. Олег Эргашев – доктор медицинских наук, хирург и онколог, а также профессор СПбГМУ им. И.П. Павлова. До новой должности он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти, где координировал работу больниц региона по хирургическому направлению. Поэтому заявления журналистов об отсутствии опыта у Эргашева неверны.

Такая же история и с Валерием Пикалевым – главу УСБ при президента РФ ФСО России, вице-губернатора, координирующего работу комитетов по вопросам правопорядка, законности и безопасности, а также по межнациональным отношениям в Петербурге, записали в простые "охранники".

Пикалева взяли координатором оперштаба по борьбе с COVID-19, потому что у этого человека огромный опыт в управлении и координировании. Сам он лечением людей, зараженных коронавирусом, не занимается и даже не принимает связанных сэтим решений. Поэтому обвинять его в ухудшенной ситуации с коронавирусом – некорректно. Мерами противодействия коронавирусу занимается межведомственная рабочая группа, возглавляемая главой НМИЦ им. Алмазова Евгением Шляхто.

В заключение нужно сказать, что большинство тезисов "Проекта" как минимум необъективны. Невзирая на то, что Петербург занимает третье место по зараженным, это никак не говорит о бездействии властей.

Санкт-Петербург, несмотря на все сложности с койками и СИЗ, подготовили к эпидемии COVID-19. Обеспечен коечный фонд, перепрофилированы больницы, закуплено нужное оборудование и подготовлен медицинский персонал. Все эти меры определенно улучшили ситуацию с COVID-19.

Эксперты уверены, что в Северной столице развивается оптимистичный сценарий начиная с 25 апреля. Ситуация в марте, для примера, была сравнительно хуже. А в мае специалисты улучшили прогноз заболеваемости.

Евгений Шляхто, глава межведомственной рабочей группы, 17 июня заявил, что, несмотря на сложную ситуацию с количеством коек, Петербург хорошо справляется с коронавирусной инфекцией. Город, по словам Шляхто, уже вышел на плато. Только за прошедшую неделю количество новых инфицированных снизилось на 27%.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда власти Санкт-Петербурга подвергаются медийным атакам со стороны либеральных и оппозиционных СМИ. Neva.Today ранее публиковала анализ "медиакампании", на примерах разбирая дезинформирующие "факты". Журналисты писали, что такие оппозиционные издания, как "Фонтанка", "Новая газета" и "Радио Свобода" несколько месяцев планомерно публиковали материалы о "платном лечении", "врачах-убийцах" и "неработающей" Боткинской больнице и множество других сомнительного качества статеек, которые позже развенчали многие СМИ и госведомства. Материал "Проекта" относится к тому же типу злонамеренных и дискредитирующих публикаций, цель которых – очернить власть.

Автор: 19 июня 2020, 11:05

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