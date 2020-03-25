Ребенка в Индии назвали в честь коронавируса

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали в честь коронавируса. Малышка получила имя Корона, сообщает телеканал "360" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Дядя новорожденной рассказал, что заболевание сплотило людей и побудило завести полезные для здоровья привычки. В то же время мужчина подчеркнул, что родители малышки понимают опасность вируса.
По данным "Экспресс газеты", ребенок появился на свет за несколько часов до введения комендантского часа в Индии. Мать и девочка здоровы и скоро будут выписаны из больницы.
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