Железнодорожное сообщение между Россией и Монголией приостановят с 10 марта. На такие меры РЖД пришлось пойти для предупреждения появления на территории Монголии коронавируса COVID-2019, передает агентство "Интерфакс".
Дата возобновления курсирования составов между странами будет сообщена позднее. Билеты, приобретенные на отмененные поезда, можно вернуть без дополнительных плат, уточнили в пресс-службе РЖД.
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