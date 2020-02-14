Россияне отказываются праздновать День святого Валентина

В этом году число россиян, которые будут дарить подарки в День святого Валентина, сократилось на 10%. На этот счет высказалась семейный психолог Наталья Панфилова.
Эксперт считает, что это связано прежде всего с ухудшением финансового положения граждан. Также есть другие причины.
"Праздник, действительно, не совсем наш. Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом все дело", – предположила Наталья.
Также, по словам психолога, День святого Валентина не считается выходным. Соответственно, люди могут иметь какие-то дела в это время.
"Доходы сейчас снижаются, для всех это очевидно. Поэтому на День святого Валентина люди не хотят тратиться, а копят силы на 23 февраля и 8 марта, которые празднуются в нашей традиции", – объяснила Панфилова в эфире НСН.
По результатам опроса, людей, готовых потратить на подарки больше трех тысяч рублей, стало на 8% меньше. Всего 4% граждан готовы купить презент больше чем за пять тысяч.
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