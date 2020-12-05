Путин исполнит мечты участников Всероссийской акции "Елка желаний"

Организатором акции является Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".
Исполнение Владимиром Путиным заветных желаний тяжелобольных детей из разных регионов страны накануне Нового года уже третий год подряд становится доброй традицией. В 2018-2019 гг. Президент поддержал акцию, исполнив шесть заветных мечт.
В этом году 5 декабря в рамках онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ и празднования Дня добровольца Владимир Владимирович снова присоединился к акции. В прямом эфире марафона Артем Пальянов, участник проекта, вместе с Президентом России в случайном порядке выбрал две заявки с елки желаний. Среди них оказались Александр Колясников и Дмитрий Ащепков.
Акция проводится ежегодно с 2018 года. На этот раз письма участников принимаются с 16 ноября по 15 декабря. Уже свыше 12 тысяч рассказали о своих заветных мечтах. Подать заявку и присоединиться к марафону в качестве партнера можно на сайте елкажеланий.рф.
В рамках благотворительной акции дети будут обеспечены развивающими материалами и книгами, игрушками, товарами для хобби, одеждой и цифровой техникой. Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках "Елки": роли, поездки, цели и встречи.
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