Росстат подсчитал затраты россиян на новогодний стол

Эксперты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подсчитали средние расходы россиян на новогодний стол в 2020 году. Специалисты выяснили, что за год пакет продуктов для праздничной трапезы подорожал за 4,56%.

По данным представителей Росстата, приблизительная стоимость новогоднего стола составляет около 6,7 тысячи рублей. На эту сумму можно купить килограмм говядины и курятины, 500 грамм сырокопчёной колбасы и копчёного мяса, полкило солёных и копченых деликатесов из рыбы, 200 грамм икры и рыбные консервы на 350 грамм.

В стоимость также входят 200 грамм сливочного масла и 300 грамм сыра, полкило овощных консервов, половина буханки ржаного хлеба и 350 граммов выпечки из муки, 800 грамм картошки, 500 граммов свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 грамм яблок и 200 грамм лимонов, а также полкило кондитерских изделий, сообщает РИА ФАН.