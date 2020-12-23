Психологи рассказали о важных правилах поведения на корпоративах

Несмотря на непрекращающуюся пандемию коронавируса, многие компании не отказались от корпоративных новогодних вечеринок. В преддверии праздников психологи и кадровые специалисты рассказали о важных правилах поведения на таких мероприятиях.

В частности, эксперты советуют не придерживаться делового стиля в одежде, но и не допускать чрезмерно откровенных нарядов. Не менее важно приходить на корпоратив вовремя. В случае сильного опоздания лучше отказаться от участия в праздновании. Особое внимание эксперты уделили умеренному употреблению алкоголя, воздержанию от споров с начальством, а также отказу от участия в сплетнях, передает "Радио 1".