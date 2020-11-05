Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Четверг
5 ноября
Лента новостей
20:46
Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли
20:46
Минздрав назвал главный симптом коронавируса: Встречается почти у всех
20:37
Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
20:30
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"
20:03
Галкин пришел в шок от нелепого вранья о его семье
19:28
В игру вошла еще одна любовница Тарзана: Договорились, что снимем гостиницу
19:23
У Ефремова обнаружили квартиру за 80 миллионов рублей в элитном доме
19:10
Подмосковные врачи вернули 83-летней бабушке возможность ходить
18:55
"Разве это нормально?": Пригожин прошелся по набросившейся на Валерию Успенской
18:53
Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье
18:26
Родившая звезда шоу "Дом-2" покинула проект через три дня после возвращения
18:14
Жириновский предложил назвать улицу в Твери в честь Михаила Круга
17:52
"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров
17:51
Как с дочерью Алсу: Сюткин о новом скандале с "золотыми" детьми на шоу Первого канала
17:49
В Минздраве заявили о перегруженности системы здравоохранения
17:44
Собчак с разбитым лбом и черными губами вызвала оторопь
17:29
Погрязла в долгах: Буланова живет на алименты бывшего мужа
17:28
Мировой экономике предрекли крах в случае прихода к власти Байдена
17:10
Известный актер остался без гроша из-за коварной болезни
17:01
"Я их насквозь вижу": Дубцова отказалась от отношений с мужчинами
16:59
Замужнюю Стоцкую заподозрили в романе с молодым красавчиком
16:56
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
16:48
Захарова призвала россиян отказаться от зарубежных поездок
16:46
Объясняет на кулаках: дочь Гузеевой рассказала о драках с матерью
16:41
Исполнила давнюю мечту: разведенка Муцениеце тряхнула стариной среди жеребцов
16:35
Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
16:31
Больным коронавирусом посоветовали изолировать себя от собак и кошек
16:21
Оставившая шоу "Давай поженимся" Василиса Володина показала ребенка: Долгожданное счастье
16:20
Житель Подмосковья зарезал кассиршу из ревности
16:15
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
16:15
Бузова испортила себе лицо на шоу "Ледниковый период"
16:14
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
16:09
"Не твой конек!": Гагариной прилюдно врезали
15:56
Конфеты с гениталиями единорога на упаковке возмутили екатеринбуржцев
15:48
"У всех перехватит дыхание": вышел трейлер к финальному эпизоду сериала "Сверхъестественное"
15:40
Бессимптомный пациент распространял коронавирус рекордные два месяца
15:39
Подольская призналась в нервозности после родов
15:30
Алсу зарегистрировала дочь как товарный знак
15:29
"Кривит": Васильев приказал звезде сериалов прикрыть конечности
15:28
Брежнева жестко пресекла нападки в свой адрес после ухода солисток из "ВИА Гра"
14:59
Сразила наповал своим видом: первое интервью певицы МакSим после странного исчезновения
14:53
"Я не знаю, где мы!": Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу
14:51
Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам
14:32
Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней
14:32
Пригожин узнал о поражении 50% легких
14:31
В центре Москвы машина протаранила остановку: есть пострадавшие
14:29
В Тюменской области подросток случайно застрелил друга
14:17
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
14:13
Лукашенко загнал себя в угол – политолог
14:09
"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Масляков сделал заявление о закрытии КВН
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
Общество
В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ

В Тулу приехал уникальный поезд-музей истории ВОВ "Поезд победы"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Передвижной музей состоит из восьми вагонов. В каждом из них – отдельная инсталляция, через которую посетители смогут не только прочувствовать атмосферу войны, но и ознакомиться с бытом тех мрачных лет.
прочитано 175 раз

"Поезд Победы" прибыл в город-герой 5 ноября. Его встретила зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова, которая передала организаторам приветственные слова губернатора региона Алексея Дюмина.

В своем послании Дюмин отметил важность сохранения памяти о подвиге предков в умах молодёжи. По его словам, уникальный передвижной музей поможет молодым тулякам "прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену Победы".

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина также поблагодарила организаторов за их уникальный проект. Она отметила глубину экспозиций и высоко оценила примененные в нем технические решения. Рыбкина добавила, что "Поезд Победы" вносит весомый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Благодаря уникальным технологиям посетители музея могут не просто посмотреть, но и полностью погрузиться в то или иное событие. В каждом вагоне – инсталляции на определенную тему, к примеру – довоенный Ленинград или подготовка к наступательной операции "Багратион".

Организаторами акции являются Министерство науки и высшего образования России и ОАО "Российские железные дороги". А создали её члены историко-художественной группы из Санкт-Петербурга "Невский баталист",

В Туле "Поезд Победы" пробудет до 6 ноября включительно. Затем он отправится в Курск, а после – уедет покорять Крым: его увидят в Керчи, Феодосии и Севастополе.

Автор: 5 ноября 2020, 20:30 Источник: Официальный сайт правительства Тульской области ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Анонимные откровения чиновников о ситуации в Белоруссии: Сплошная ложь и беззаконие
США повторяют судьбу Советского Союза – эксперт
Лукашенко загнал себя в угол – политолог
Политолог: При Байдене распад Америки продолжится

Шоу-бизнес

Оставившая шоу "Давай поженимся" Василиса Володина показала ребенка: Долгожданное счастье
Бузова испортила себе лицо на шоу "Ледниковый период"
Слила аудиозапись разговора: дочь Успенской крупно подставила мать
"Не твой конек!": Гагариной прилюдно врезали

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Шоу-бизнес

Замужнюю Стоцкую заподозрили в романе с молодым красавчиком

Звезда влюбилась по уши
Шоу-бизнес

Сразила наповал своим видом: первое интервью певицы МакSим после странного исчезновения

Артистка объяснила, почему пропала со всех радаров
Шоу-бизнес

Как с дочерью Алсу: Сюткин о новом скандале с "золотыми" детьми на шоу Первого канала

Певец считает ситуацию идиотской
Шоу-бизнес

"Это было нечто": Панин устроил дебош в самолете и угрожал безопасности пассажиров

Актер в своем репертуаре

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+