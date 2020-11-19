Первая гололедица отправила десятки москвичей в больницы

Во второй половине среды на территории столичного региона начался ледяной дождь. Вскоре все дороги Москвы и Московской области превратились в катки.
Несмотря на то, что на следующий день воздух прогрелся выше нуля градусов, наледь не растаяла. Для многих жителей это стало неожиданностью. Еще не отошедшие от аномально теплой осени москвичи с трудом пытаются ходить по льду и частенько падают. Это привело к тому, что в четверг в больницы Москвы поступило 92 человек с переломами, не считая тех, кто обратился к врачам самостоятельно, сообщает телеканал "360".
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