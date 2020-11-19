Ночную дозаправку Ту-95 МС в воздухе сняли на видео

В Амурской области пилоты отработали один из самых сложных маневров с участием стратегического бомбардировщика Ту-95 МС, передает Пятый канал. В ночное время в условиях ограниченной видимости летательный аппарат дозаправился в воздухе. Причем расстояние от заправщика не превышало и двух десятков метров. Все происходящее сняли на видео.