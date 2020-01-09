"Не удача": в США оценили отсутствие жертв после ударов Ирана

Если верить паническим сообщениям пользователей Сети, Третья Мировая война могла начаться в первые дни 2020 года. Однако многие факторы указывают на то, что Иран и США весьма эффективно сделали все от них зависящее, чтобы избежать обострения конфликта.

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