Спецоперация: на Украине намекнули на страшную правду о крушении Boeing

Политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "112. Украина" обратил внимание на странности при крушении пассажирского самолета Boeing-737 в небе над Тегераном. Он считает, что к трагедии может иметь отношение некая третья сила.



Пожалуй, каждый, кто следил за новостями на новогодние праздники и услышал о крушении Boeing-737 в Иране утром 8 января, обратил внимание на роковое совпадение. Дело в том, что авиакатастрофа произошла именно тогда, когда иранские власти решились на военный ответ на американскую агрессию.

Однако украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что речи о простой атаке пассажирского лайнера идти не может. "В ночь, когда было сделано два залпа ракет с территории Ирана по территории Ирака, собственно, действующий уже утром аэропорт – таким образом подставляться и играть открытыми картами, я думаю, ни одно политическое и военное руководство при памяти себе бы не позволило", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.

"Что касается спецоперации – над этим стоит думать", – подчеркнул Андрей Ермолаев.

"Слишком много факторов в этой трагичной ситуации в регионе, и вообще все это похоже на сложную шахматную партию, в которой играют много игроков. И те, кто хотел бы разыграть карту Ирана, и те, кто играл против Ирана", – добавил политолог.

При этом, по его словам, даже если крушение пассажирского самолета было результатом злонамеренных действий какой-либо из сторон, то, что жертвой оказался именно украинский лайнер, стоит считать случайностью.

Напомним, что Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение утром 8 января, практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Он должен был доставить пассажиров в Киев. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.

