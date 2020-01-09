"Слава тебе, Господи": ведущий удивил словами о гибели 176 человек

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в небе над Ираном утром 8 января стало большим ударом для всего мира. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.
Однако даже такой страшный итог катастрофы не смог лишить оптимизма ведущего украинского национального радио Богдана Буткевича. "Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе, Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолета не были украинцами", – цитирует "Царьград" украинского журналиста.
Как выяснилось, на борту украинского самолета находились всего 11 граждан Украины. Кроме того, погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, десять граждан Швеции, а также четверо граждан Афганистана и по три гражданина Германии и Великобритании.
Как отмечает издание, это не первое сомнительное заявление Богдана Буткевича. Еще в 2014 году он, во время интервью "Громадьске ТВ", заявил: "Нужно убить 1,5 миллиона жителей Донбасса".
Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" вылетел из аэропорта Тегерана в Киев утром 8 января. Практически сразу после взлета самолет потерпел крушение. Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.
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