"Слава тебе, Господи": ведущий удивил словами о гибели 176 человек

Ведущий украинского национального радио Богдан Буткевич в прямом эфире сделал сомнительное заявление по поводу жертв катастрофы Boeing 737 в Иране. Он поблагодарил Бога за то, что среди жертв трагедии оказалось не так много украинцев.

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