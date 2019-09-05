Кукарекать можно: суд "дал волю" французскому петуху (видео)

Наконец-то получило свое долгожданное завершение резонансное дело во Франции. Суд коммуны Рошфор официально разрешил петь петуху по кличке Морис.



Эпопея началась с того, что семья пенсионеров Бирон подала иск к своей соседке, владелице птицы. Супружеская чета предъявила претензии по поводу того, что у Мориса очень звонкий голос, и его песни ранним утром не дают пожилой паре спать.

Делу петуха уже несколько лет, сообщает ТВ Центр. Еще весной 2017 года пенсионеры жаловались на шум от гордой птицы, но их претензии не были услышаны. Тогда Бироны обратились в правозащитные органы. Первое заседание провели в июле, но на него не явились ни истцы, ни ответчики. Процесс перенесли на 5 сентября, и в этот же день судьи вынесли вердикт.